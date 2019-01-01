ميسي، إنيستا أم تشافي؟ من أكثر لاعبي برشلونة فوزاً بالألقاب؟

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ بعد فوزه بالدوري الإسباني مؤخراً برفقة برشلونة، ولكن هل يمكن مقارنته الآن بكلا من تشافي وإنيستا من حيث عدد الألقاب؟

واصل ليونيل ميسي فوزه بالألقاب مع فريق برشلونة بعد أن استطاع قيادة العملاق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخ الفريق، حيث حل البرغوث الأرجنتيني بديلاً في مباراة ليجانيس ونجح في تسجيل هدف الفوز الذي كان كافياً لاحتفاط فريقه باللقب للعام الثاني على التوالي، ولكنها أول بطولة دوري يفوز بها ميسي وهو يرتدي شارة قيادة فريقه.

ساهم الثلاثي إنيستا، ميسي وتشافي في فوز برشلونة بالعديد والعديد من الألقاب على الصعيدين المحلي والأوروبي لسنوات طويلة، ولكن بعد رحيل تشافي إلى قطر -قبل أن يعتزل هذه الأيام- وانتقال إنيستا إلى الدوري الياباني، هل استطاع ليو استغلال الفرصة وتجاوز هذا الثنائي في عدد الألقاب مع الفريق؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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من أكثر لاعبي برشلونة تحقيقاً للألقاب طيلة تاريخ الفريق؟

تمكن الأسطورة "ليونيل ميسي" من تجاوز رقم إنيستا كأكثر اللاعبين تحقيقاً للدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 9 بطولات بعد أن ساهم هدفه في مرمى ليجانيس في حسم اللقب للبلوجرانا وهي بطولة الدوري رقم 26 في تاريخ الفريق الكتالوني، ليواصل الأرجنتيني صناعة التاريخ مع البارسا منذ رحيل الثنائي ويكون أكثر اللاعبين حصولاً على الألقاب -في كل البطولات- في تاريخ الفريق، بواقع أربع بطولات دوري أبطال أوروبا، ستة كؤوس ملك إسبانيا، ثلاثة كؤوس العالم للأندية، ثلاثة كؤوس سوبر أوروبي وثمانية ألقاب سوبر إسباني.

استطاع الثلاثي التتويج بالعديد من البطولات في خلال فترة تواجدهم معاً في برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا عندما سيطر البارسا على كل الألقاب المحلية والقارية آنذاك، ولكن لم يتبقَ منهم في كامب نو سوى ميسي فقط حالياً ومن المتوقع أن يستمر في الملاعب لفترة ليست بالقليلة وهو ما سيمنحه الفرصة بالطبع لتجاوز إنيستا وتشافي بفارق مريح.

كان الهدف الذي سجله ميسي في مرمى ليجانيس هو رقم 34 له هذا الموسم ورقم 24 له كبديل وهي إحصائية استثنائية في القرن الحادي والعشرين، يعد لقب الدوري الأخير الذي حققه برشلونة هو الثامن للفريق في أخر 11 موسم، والفضل يعود بشكل كبير إلى ليو الذي يقدم موسم أكثر من رائع سيتوج فيه بالحذاء الذهبي الأوروبي وكان فيه هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يعتبر ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين غير الإسبان تحقيقاً للقب الدوري الإسباني وثالث أكثر اللاعبين فوزاً بالبطولة بشكل عام خلف ثنائي ريال مدريد كلا من فرانشسيكو خينتو والذي توج باللقب 12 مرة واللاعب بيري والذي فاز بالدوري في 10 مناسبات ومع استمرار ميسي في الملاعب لما يقرب من 5 سنوات آخرى، قد نراه يكسر المزيد من الأرقام القياسية لتصبح باسمه.

حاز الثنائي ميسي وإنيستا معاً على 32 بطولة مع برشلونة ليكونا هما الثنائي الأكثر نجاحاً في تاريخ الكرة الإسبانية، حيث فاز كلا منهما بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا وبالرغم من ضياع فرصة تحقيق اللقب الأوروبي الخامس بعد الخروج المذل أمام فريق ليفربول في نصف النهائي ولكن لازالت أمام ميسي محاولة جديدة للقب آخر في نهائي الكأس ضد فالنسيا، ليعادل رقم كريستيانو رونالدو بـ35 بطولة.

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