"ميسي أحب فكرة انضمام فاينالدوم إلى برشلونة"

"ميسي كان سعيدًا عندما علم باحتمالية انتقال فاينالدوم إلى برشلونة"

الهولندي جورجينيو فاينالدوم كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص نادي برشلونة الإسباني، قبل أن يظهر باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقدم عرضًا للهولندي الدولي، لم يتمكن اللاعب أو وكيله من رفضه.

فاينالدوم كان واحدًا من اللاعبين الذين طلبهم رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة بشكل خاص لتعزيز خط الوسط، ومع انتهاء عقد اللاعب مع ليفربول الإنجليزي، فإنه مهمة جلبه إلى ملعب "كامب نو" كانت تتطلب فقط إقناعه.

ولم يكن كومان الوحيد الذي سيسعد بوصول فاينالدوم إلى برشلونة، ولكن كما أكد همفري نيجمان وكيل أعمال الهولندي الدولي، فإن الأمر كان يُسعِد كذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات قال فيها وكيل أعمال فاينالدوم: "أراد ليونيل ميسي رؤيته أيضًا كلاعب في برشلونة".

وأضاف: "فاينالدوم رأي أن كون ميسي صريحًا للغاية بشأن انضمامه إلى برشلونة مجاملة كبيرة، وأن ميسي كان سعيدًا بالفعل باقتراب جيني من النادي الكتالوني".

وتمكن باريس سان جيرمان في نهاية المطاف من إقناع فاينالدوم، بعد مكالمة من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وعقد رائع، وهما ما تكلف بحسم الصفقة.

وقال وكيل أعمال فاينالدوم في ختام تصريحاته: "لقد أجرينا محادثتين مع برشلونة وكانت الأمور تبدو جيدة في البداية، حاولنا التوصل إلى اتفاق، لكن باريس سان جيرمان كان مهتمًا جدًا به، بوتشيتينو تحدث معه عن الدور الذي سيلعبه في الفريق، وما يتوقعه منه، وذلك حسم الأمور".

وانضم فاينالدوم إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد خمسة مواسم مذهلة قضاها في نادي ليفربول الإنجليزي، وتمكن خلالها من تحقيق الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

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