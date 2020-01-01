اجتماع عاصف في برشلونة بعد أزمة أبيدال وميسي

تصريحات أبيدال الأخيرة قد تطيح به من منصبه

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، الاجتماع بشكل عاجل بمجلس الإدارة بعد أزمة إريك أبيدال السكرتير الفني وليونيل ميسي قائد الفريق.

أبيدال خرج في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، منتقداً بعض لاعبي برشلونة بعدم بذل أقصى ما لديهم خلال فترة تولي إرنستو فالفيردي مهمة تدريب الفريق.

ومن جانبه رد ميسي بقوة على حديث الفرنسي، حيث طالبه بالتركيز على مهام منصبه، بدلاً من إثارة الجدل وتغذية الإشاعات في الصحف الإسبانية.

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إذاعة راديو كتالونيا، كشفت عن دعوة بارتوميو أبيدال للجلوس معه بشكل عاجل، فور عودته من رحلة العمل التي يجريها هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتم الجلسة في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة كل ما جرى بين أبيدال وميسي بعد حوار الفرنسي مع صحيفة "سبورت"، والذي أثار جدلاً واسعاً.

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ووفقاً للعديد من التقارير، فهذه الأزمة قد تطيح بأبيدال من منصبه تماماً، نظراً للشكوك المستمرة حول نجاح نجم الفريق السابق بمهامه الإدارية.

وتشمل هذه الانتقادات فشل أبيدال في إدارة ملف الانتقالات والتعاقد مع مدرب جديد، ليصبح حواره الأخير بمثابة الضربة القاضية له بخروجه من كامب نو بأقرب فرصة ممكنة.