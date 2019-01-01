ميرور: هل تتجدد محاولات نقل ملكية مانشستر يونايتد للأمير محمد بن سلمان؟

تقارير صحفية إنجليزية تتوقع تجدد محاولات حصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملكية نادي مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إمكانية تجدد محاولات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحصول على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" والتي توقعت تجدد محاولات بن سلمان بوجود ملاك النادي وعدد من كبار الشخصيات من الإدارة في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

ويتواجد عدد من أفراد عائلة جلازر هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية استعدادًا لحضور فاعلية مبادرة مستقبل الاستثمار والمعروف بمؤتمر دافوس الصحراء بصفتهم كرجال أعمال.

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ويقام المؤتمر بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٧ في المملكة العربية السعودية وتواجد فيه ملاك مانشستر يونايتد من قبل في السنوات الماضية.

وسبق أن ربطت تقارير صحفية سفر ملاك مانشستر يونايتد للمملكة العربية السعودية بحصول بن سلمان على حصتهم في ملكية النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن صحيفة "ميرور" بنفسها كانت قد أكدت أن ملاك النادي قد رفضوا عدة عروض من قبل ولي العهد السعودي للحصول على ملكية مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية.