ميرور | عملاق البريميرليج ينضم لسباق الطامعين في زياش

ترددت أنباء جديدة في بعض الصحف البريطانية، عن انضمام منافس جديد لآرسنال وبايرن ميونخ في السباق من أجل الحصول على توقيع النجم المغربي حكيم زياش.

وتحوم الشكوك منذ فترة حول مستقبل جناح أياكس المهاجم، خاصة بعد تصريحاته التي أشار خلالها إلى رغبته في البحث عن تحد جديد خارج "يوهان كرويف آرينا"، وهو ما بصم على صحته المدير الرياضي لعملاق الأراضي المنخفضة مارك أوفرمارس، باعتراف صريح بصعوبة بقاء صاحب الـ26 عامًا لموسم آخر.

وادعت بعض الصحف الهولندية، منها على سبيل المثال "تيلغراف" أن رغبة أسد أطلس الأولى هي ارتداء قميص مدفعجية آرسنال، إلا أن مشكلته الوحيدة، تكمن في قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بطل الثنائية الهولندية.

وقالت الصحيفة الهولندية، إن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد زياش مع أياكس تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 50% من الميزانية المتاحة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، لإضافة دماء جديدة لمشروعه في الجزء الأحمر من شمال لندن.

🎵 شوف واتعلم من ولد النيل 🎶 اتعلم الكورة والفن الجميل 🎵



⭕️ في مثل هذا اليوم ولد أحد أبطال أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح ليُكمل عامه الـ 27 👑



▪️عيد ميلاد سعيد @MoSalah 👋🎂 pic.twitter.com/i6f577xSiy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

بالتزامن مع هذه الأنباء، ذكرت تقارير أخرى أن الحل الوحيد لذهاب زياش إلى آرسنال، يبقى الاستثمار في النجم الألماني مسعود أوزيل، لتمويل صفقة الموهوب المغربي، قبل أن تُضيف صحيفة "مترو" إلى الشعر بيتًا، بالكشف عن أحدث وأقوى المنضمين لسباق الراغبين في التوقيع مع حكيم، وهو مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية مساء اليوم السبت، فإن عملاق البريميرليج على أتم الاستعداد لتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد زياش، لإتمام الصفقة قبل آرسنال أو بايرن ميونخ، كونه مطلوبًا في "آليانز آرينا" لخلافة الهولندي الطائر آرين روبن.

وخطف النجم المغربي الأضواء بشدة في آخر عامين مع فريقه الهولندي، وبالأخص في الموسم الأخير، الذي ختمه بـ21 هدفًا من مشاركته 47 مباراة في مختلف المسابقات، ضمن أكثر المساهمين في تتويج الفريق بالثنائية المحلية، بجانب إنجاز الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، لأول مرة منذ سنوات طويلة.