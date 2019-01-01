ميرور | جيرارد رفض عرضًا للتدريب في البريميرليج الموسم الجديد

أيقونة ليفربول كان واضحًا

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ادعت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، تلقى بالفعل عرضًا للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم الجديد، إلا أنه لم يُرحب بالعرض.

ويعمل أيقونة أحمر مقاطعة نهر الميرسيسايد في سُدة حكم رينجرز منذ 12 شهرًا، وفي موسمه الأولى، اكتفى بدور الوصيف بفارق 9 نقاط عن الغريم الأزلي سيلتيك في السباق على لقب الدوري المحلي، الذي لم يُغادر خزائن الأخير منذ عام 2012.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة التي انفردت بالمعلومة، فإن مالك نيوكاسل يونايتد الملياردير مايك أشلي، قد عرض على الزعيم العودة إلى البريميرليج، لخلافة الإسباني رافا بينيتيز في "سان جيمس بارك"، لكن في النهاية العرض قوبل بالرفض.

وأرجع المصدر سبب تمنع جيرارد على رئيس جيوش المدينة، أولاً لرغبة المدرب في مواصلة عمله في اسكتلندا لموسم آخر على أقل تقدير، بعد الدعم الكبير الذي وجده من الجماهير منذ يومه الأول في ملعب "ايربوكس"، فضلاً عن تركيزه على مواجهتي سانت جوزيف –ممثل جبل طارق- في تصفيات الدوري الأوروبي.

ولفت التقرير كذلك، إلى أن رئيس الماكبايس قام بمحاولة أخرى مع الفريق باتريك فييرا، لكنها باءت أيضًا بالفشل، لتمسك المدفعجي السابق بعمله مع نيس الفرنسي، بجانب عدم ارتياحه لتأخر عملية نقل ملكية النادي من المالك الحالي للمحتمل خالد بن زايد آل نهيان.

هذا اللاعب حقق 40 لقبًا في مسيرته أكثر من اي لاعب آخر في العالم 😮



عراب البطولات داني ألفيش 💫 pic.twitter.com/SgIHPh4Isv — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

ويسابق مايك أشلي الزمن ليتعاقد مع مدرب جديد قبل انخراط اللاعبين في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد الانفصال عن رافا بينيتيز، الذي حط الرحال إلى الصين لخوض تجربة مع نادي داليان.