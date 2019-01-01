ميلان يبحث فرصة ضم ماتيتش من يونايتد

ميلان لا يسعى لضم لوفرين فقط من البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن صفقات ميلان هذا الصيف لن تقتصر على المواهب الشابة، بل سيتجه النادي لبعض اللاعبين أصحاب الخبرة كذلك، حسب توتوسبورت.

ميلان اجتمع مؤخرًا مع وكيل اللاعبين بريدراج مياتوفيتش، والذي يتولى مهمة إدارة أعمال عدد من اللاعبين أبرزهم لوكا مودريتش وديان لوفرين ونيمانيا ماتيتش.

صحيفة توتوسبورت أوضحت أن هدف ميلان الأساسي من الاجتماع هو الحديث عن مدافع ليفربول، والذي يراه المعوض الأفضل لكريستيان زاباتا الذي رحل بنهاية عقده مع النادي، خاصة في ظل معاناة ماتيا كالدارا من الإصابة وغيابه جل الموسم الماضي عن اللعب.

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ويطلب ليفربول 20 مليون يورو مقابل مدافعه الكرواتي، فيما يُحاول الروسونيري إنهاء الصفقة مقابل 15 مليون يورو، مع تقديم عقد للاعب يمتد لـ4 سنوات ويحصل بموجبه على 2.5 مليون يورو سنويًا.

وحاول النادي الإيطالي استطلاع رأي مودريتش لارتداء قميصه، لكنه تلقى رسالة واضحة بصعوبة هذا الأمر خاصة مع رفض ريال مدريد التخلي عن لاعبه المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

توتوسبورت أوضحت أن ميلان بات يستهدف كذلك ماتيتش المرتبط مع يونايتد بعقد ينتهي عام 2020، إذ يراه يستحق أن يكون الاستثناء لقاعدة التعاقد مع اللاعبين الشباب، خاصة لقدرته إضافة الكثير من الجودة والخبرة والشخصية لخط وسط الفريق.