موناكو يحاول استعادة باكايوكو من تشيلسي

النادي الفرنسي يواصل البحث عن تدعيم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يحاول نادي موناكو تدعيم خط وسط فريقه خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

النادي الفرنسي تعاقد مؤخراً مع وسام بن يدر مهاجم إشبيليه، ويبحث عن إضافات أخرى بالميركاتو.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت رغبة موناكو في استعادة لاعبه تيموي باكايوكو من تشيلسي.

اللاعب انضم للبلوز من موناكو في 2017، ليفشل في إثبات قدراته، وينتقل لميلان على سبيل الإعارة ويعود لفريقه الإنجليزي مرة أخرى.

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ويطمح موناكو في استغلال خروج باكايوكو من حسابات المدرب فرانك لامبارد لإعادته مرة أخرى لصفوف الفريق.

ويستهدف النادي لاعب آخر بخط الوسط، وهو ماريو ليمينا نجم ساوثامبتون، حيث يرغب هو الآخر في الرحيل عن القديسين.