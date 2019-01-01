رسميًا | مصر المقاصة يُعلن ضم عمرو مرعي من بيراميدز

المهاجم ارتبط بالانتقال للأهلي هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي مصر المقاصة رسميًا ضم عمرو مرعي مهاجم بيرامدز لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشف الموقع الرسمي للنادي عن وجود بند يُتيح له شراء اللاعب نهائيًا بعد نهاية الموسم لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

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وجاء التعاقد مع مرعي بتوصية وطلب مباشر من أحمد حسام ميد المدير الفني للفريق، وقد وقع المهاجم المصري عقود انضمامه في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي وبحضور وكيل أعماله.

وقد انضم اللاعب بالفعل لتدريبات النادي الفيومي الإعدادية للموسم الجديد، بعدما تسلم وليد هويدي مدير الكرة البطاقة الدولية الخاصة بمرعي من بيراميدز لقيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة ليكون جاهزًا لمواجهة الزمالك في كأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري.

ومن جانبه، أشاد ميدو بانضمام عمرو مرعي للمقاصة مؤكدًا أنه أحد أفضل المهاجمين بالدوري المصري، ويمتلك مواصفات وامكانيات المهاجم الهداف ووجوده اضافة قوية لخط الهجوم مع كلا من أودو موسيس وصلاح أمين.

يُذكر أن اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي سبق وأن ارتبط بالانضمام للأهلي والزمالك، سواء هذا الصيف أو خلال المواسم السابقة.