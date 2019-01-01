واتفورد يعود لمحاولة ضم تريزيجيه من قاسم باشا

النادي الإنجليزي حاول ولم ينجح خلال الصيف الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة حريات التركية أن واتفورد عاد من جديد ليحاول ضم محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا.

وكان النادي الإنجليزي قد تقدم بعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم الدولي المصري الصيف الماضي من ناديه التركي، لكن محاولته باءت بالفشل لعدم اقتناع قاسم باشا بالعرض المالي.

فيسيل كوبي يطلب ضم ثنائي السد القطري

ويرتبط اللاعب المتألق حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا بالانتقال لأحد عملاقي الدوري التركي، جالاتا سراي وفيناربخشة، هذا الصيف.

الصحيفة أوضحت أن رئيس قاسم باشا منفتح لفكرة بيع تريزيجيه بعد موسمين رائعين مع الفريق، وأنه يتجه لقبول العرض الإنجليزي الذي لم يُكشف عن قيمته المالية.

يُذكر أن صاحب الـ24 عامًا خريج قطاع الشباب بالأهلي المصري وقد انتقل منه لأندرلخت البلجيكي قبل أن يحط الرحال في تركيا صيف 2017 بالإعارة ومن ثم يوقع عقدًا نهائيًا يمتد حتى عام 2021 مع قاسم باشا.