رسميًا | باريس سان جيرمان يُعلن ضم إدريسا جاييه

السنغالي الثامن في تاريخ النادي الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا تعاقده مع لاعب وسط إيفرتون "إدريسا جاييه".

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الفرنسي أن جاييه وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة، وتحديدًا حتى صيف 2023، ليُصبح السنغالي الثامن الذي يرتدي قميص باريس سان جيرمان والأفريقي الـ53.

رئيس لاتسيو: سندرس العروض القادمة لميلينكوفيتش سافيتش

وأبدى جاييه سعادته الكبيرة بتلك الخطوة، قائلًا "أنا فخور بالتأكيد بالتوقيع لباريس سان جيرمان. بعد انتهاء الكان، أردت منح مسيرتي مع الأندية قفزة جديدة بالانضمام للنادي الفرنسي الذي يُعد أحد أكثر المشاريع الرياضية طموحًا وتنظيمًا في أوروبا".

"أود توجيه الشكر للإدارة والجهاز الفني والمدرب لثقتهم بي، وسأبذل قصارى جهدي لأثبت لهم أنني جدير بتلك الثقة، وبالتأكيد أنا متشوق جدًا لعيش الأجواء الرائعة في ملعب حديقة الأمراء والتي أثارت إعجابي دومًا حين كنت في فرنسا".

واستعرض الموقع الرسمي مسيرة صاحب الـ29 عامًا والتي شهدت لعبه لفريق ليل في فرنسا وفوزه معه بثنائية الدوري والكأس موسم 2010-2011، وكذلك ارتداءه قميصي أستون فيلان وإيفرتون في البريميرليج.

وقد خاض وصيف كأس أمم أفريقيا الأخيرة 69 مباراة مع منتخب السنغال أحرز خلالها 4 أهداف.