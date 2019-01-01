فيتوريا يرفض جونز، والنصر يُقرر استبداله

القرار مؤجل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر طلب من إدارة ناديه استبدال حارس مرمى الفريق "براد جونز" بآخر جديد أعلى منه جودة.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة بقيادة صفوان السويكت قررت بالفعل التخلي عن اللاعب الأسترالي وضم حارس مرمى آسيوي آخر لكن بعد نهاية دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ذلك لضيق الوقت.

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وتسمح لوائح البطولة القارية لكل فريق يتأهل لدور الـ8 باستبدال 5 لاعبين دون سبب و3 لاعبين آخرين بسبب الإصابة في قائمته الآسيوية، ولذا يرغب النصر في ضم حارس مرمى جديد وقيده آسيويًا بدلًا من جونز في حال المرور من مواجهة الوحدة الإماراتي.

ويأتي هذا القرار خوفًا من تكرار إصابة الركبة لحارس المرمى السعودي وليد عبد الله بعد أن عانى منها أكثر من مرة الموسم الماضي.

يذكر أن النصر تخلى عن حارس مرماه عبد الله العويشر بالإعارة لمدة عام واحد للشباب، رغم تألقه الملفت خلال فترة إعارته مع أحد الموسم الماضي.