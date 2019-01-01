ماركا تكشف النقاب عن محاولة النصر "الفاشلة" ضم مدافع رايو فاييكانو

محاولة لم تكن الأولى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن محاولة جديدة فاشلة من النصر للتعاقد مع عبد الله با مدافع رايو فاييكانو.

وكان بطل السعودية قد حاول ضم المدافع السنغالي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكن عرضه ذو الـ5 ملايين يورو رُفض على الفور من إدارة النادي الإسباني المتمسك بالتخلي عن لاعبه مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 15 مليون يورو.

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ووصفت ماركا وضعية المدافع صاحب الـ28 عامًا بغير المنطقية، إذ استبعده المدرب باكو خيميز من حساباته تمامًا ولا ينوي الاعتماد عليه في الموسم الجديد، وفي نفس الوقت ترفض الإدارة كافة العروض المقدمة له مُصرة على بيعه بقيمة الشرط الجزائي رغم أنه لم يُكلف سوى 1.5 مليون يورو حين أتى من بورتو صيف 2017.

وقالت ماركا أن با تلقى عرضين هذا الصيف، الأول من النصر السعودي وكان بقيمة 2.5 مليون يورو وهو أقل من العرض الشتوي نظرًا لتغيير وضعية اللاعب في الفريق ولهبوط فاييكانو من الليجا، وقد رفض من إدارة النادي الإسباني.

أما الثاني فهو من أيك أثينا وتبلغ قيمته 1.5 مليون يورو لكن فاييانو لم يُعره اهتمامًا ولم يرد حتى على النادي اليوناني.

يُذكر أن النصر ضم هذا الصيف الثنائي الهجومي عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس، وقد أظهرت مباراتيه في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة حاجته لدعم الدفاع بعد تلقيه 3 أهداف.