الاتفاق يزيد من أوجاع فخر الدين بن يوسف في 2019

اللاعب التونسي لا يمر بأفضل أعوامه كرويًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن عام 2019 سيحمل الكثير من الذكريات السيئة لنجم وسط تونس والترجي السابق "فخر الدين بن يوسف".

إذ كانت البداية مع استبعاده من قائمة تونس المشاركة في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر خلال يونيو ويوليو الماضيين، ومن ثم خروجه من حسابات ناديه "الاتفاق" لكن مع منحه فرصة أخرى عبر مرحلة الإعداد للموسم الجديد من الدوري السعودي.

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وزادت الأوجاع اليوم بقرار المدرب خالد العطوي التخلي عنه وطلبه من مجلس الإدارة الاستغناء عنه لعدم الاقتناع بمردوده خلال مرحلة الإعداد.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتفاق بدأت في تسويق بن يوسف والبحث عن أي عرض محلي أو خارجي له، علمًا أن عقده مع النادي ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يرغب في بيع بن يوسف بدلًا من اللجوء لخيارين أحلاهما مر، الأول هو وضعه على قائمة الاستثمار حتى وصول العرض المناسب لكن النادي سيضطر هنا لدفع جميع رواتب ومستحقات اللاعب حتى يُباع.

والخيار الثاني هو فسخ عقده بالتراضي وهنا سيضطر الاتفاق لدفع تعويض مالي للاعب التونسي، وهو ما لا يرغب به بهدف تقليص النفقات خاصة بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفي.

يُذكر أن فخر الدين بن يوسف انضم للاتفاق خلال يناير 2018 بعدما كان قد ارتبط خلال نفس الفترة بارتداء قميصي الأهلي والزمالك في الدوري المصري.