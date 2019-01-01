مراد باتنا يشكو الوحدة للاتحاد الآسيوي

اللاعب انضم للجزيرة في صفقة أثارت الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد مراد باتنا على التصعيد القانوني لناديه السابق الوحدة بشأن انتقاله في صفقة انتقال حر للجزيرة هذا الصيف، ذلك بتقديم شكوى ضد أصحاب السعادة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان باتنا قد أعلن انضمامه للجزيرة في صفقة انتقال حر بعدما خرج من حسابات الوحدة وتم عرضه للبيع، لكن ناديه السابق اعترض على تلك الصفقة بحجة ارتباط اللاعب بعقد معهم يمتد حتى صيف 2020 ورفضه عدة عروض من السعودية.

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وقد تقدم الوحدة رسميًا بشكوى ضد المهاجم المغربي في لجنة فض المنازعات في الاتحاد الإماراتي، مؤكدًا أنه يمتلك جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقفه.

واليوم قام باتنا بهجمة مرتدة ضد ناديه السابق، إذ تقدم محاميه بشكوى ضد الوحدة في الاتحاد الآسيوي يطلب فيها التحقيق في كيفية منحه رخصة المحترفين للموسم الجديد في ظل عدم تسوية قضية موكله وعدم توقيعه على براءة ذمة.