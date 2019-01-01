لاتسيو يُحاول التصدي مبكرًا لمحاولة إنتر ضم ميلينكوفيتش سافيتش

إنتر يُجهد لعرض متأخر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لسعي لاتسيو تجديد عقده نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وتحسين راتبه السنوي، بهدف التصدي مبكرًا لمحاولة الإنتر التعاقد معه في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

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وكانت عدة تقارير صحفية قد ادعت إن إدارة الإنتر تُجهز لضربة قوية في نهاية السوق بمحاولة ضم نجم الوسط الصربي، إذ ستقدم عرضًا ماليًا يتضمن بطاقة لاعبي الفريق روبيرتو جاليارديني وماتيو بوليتانو.

الصحيفة الوردية أوضحت أن لاتسيو يود تجديد عقد ميلينكوفيتش سافيتش حتى عام 2024 مع تحسين راتبه السنوي ليُصبح 4 ملايين يورو سنويًا.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد جدد عقده في أكتوبر الماضي حتى عام 2023 رفقة زميله المهاجم تشيرو إيموبيلي.

يُذكر أن ميلينكوفيتش سافيتش ارتبط خلال العامين الأخيرين بالعديد من الأندية سواء داخل أو خارج إيطاليا، وأبرزها ميلان وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن لاتسيو أصر دومًا على التمسك به.