أرسنال يتوصل لاتفاق مع سيلتك على ضم كيران تيرني

الصفقة تصل قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، لاتفاق نهائي مع نظيره سيلتك الاسكتلندي، من أجل التعاقد مع لاعبه كيران تيرني.

ظهير سيلتك الأيسر كان هدفاً للمدفعجية منذ بداية السوق، حيث سبق وأن تقدموا بعرضين لضمه تم رفضهما.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت قبول سيلتك للعرض الثالث لأرسنال، بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يجري اللاعب الفحص الطبي بالعاصمة الإنجليزي لندن غداً الخميس، من أجل إتمام الانضمام لفريقه الجديد.

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اللاعب صاحب الـ22 عاماً يعاني من إصابة حالياً، ومن غير المتوقع مشاركته ضد نيوكاسل بافتتاح البريميرليج الأسبوع المقبل، في حالة انتقاله بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر يقترب أرسنال أيضاً من ضم ديفيد لويز مدافع تشيلسي، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.