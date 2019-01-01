بايرن ميونيخ يعرض بواتينج للبيع بسعر صادم!

اللاعب لم يعد مطلوبًا في بافاريا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ معروض للبيع مقابل سعر صادم.

وكان الفريق البافاري قد أعلن مرارًا وتكرارًا أن بواتينج خارج حساباته للموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز من شتوتجارت وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

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وكان صاحب الـ30 عامًا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن بايرن باتجاه باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن المدرب نيكو كوفاتش عارض التخلي عن اللاعب وأوقف الصفقة، وهو ما أكده المدير التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجيه فيما بعد.

هذا القرار وعدم اعتماد كوفاتش على بواتينج سوى قليلًا الموسم الماضي جعل العلاقة بين الرجلين متوترة للغاية، وهو ما جعل الرئيس أولي هونيس يتحدث صراحة عن وجوب بحث بواتينج عن نادٍ جديد وتجربة أخرى تُوفر له فرصة اللعب بانتظام.

تلك الأسباب فيما يبدو جعلت بايرن ميونيخ يرغب بالتخلص من بواتينج سريعًا وقبل بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد، ولذا فالنادي جاهز لقبول عرض منخفض القيمة المالية لشرائه، وقد أفادت صحيفة بيلد أن بطل ألمانيا مستعد للتخلي عن مدافعه الذي لعب بقميصه 9 مواسم مقابل 15 مليون يورو فقط.