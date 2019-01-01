إنتر يثق في ضم سانشيز رغم تردد مانشستر يونايتد

النادي الإنجليزي لا يريد تحمل 75% من راتب اللاعب

يواصل نادي إنتر الإيطالي، مفاوضاته مع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، من أجل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

العديد من التقارير أكدت انتقال اللاعب للنيراتزوري، في صفقة إعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت أن الاتفاق السابق بين الطرفين، يقضي بدفع إنتر 4 مليون يورو فقط من راتب سانشيز، على أن يتحمل مانشستر باقي المبلغ.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي تراجع عن هذا القرار في الساعات الماضية، مشترطاً دفع إنتر نصف راتب سانشيز.

وفي حالة ظهور اللاعب بشكل جيد مع إنتر، يحق للنادي الإيطالي ضمه بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو فقط.

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ورغم الموقف الحالي ورغبة مانشستر في عدم تحمل 75% من راتب التشيلي، إلا أن إنتر يثق في إتمام الصفقة.

ويطمح المدرب أنطونيو كونتي للتعاقد مع اللاعب في أسرع وقت ممكن، لتجهيزه للمباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي أمام ليتشي الأسبوع القادم.