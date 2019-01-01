الهلال يُقرر التخلي عن 4 أجانب، ويُعلق مصير مثلهم

أجانب الهلال ينتظرون تحديد مستقبلهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل ترتيب الفريق استعدادًا للموسم الجديد بهدف تعويض خيبات أمل الموسم الأخير.

وبعد التعاقد مع المدرب رازفان لوشيسكو، يدرس النادي حاليًا ملف اللاعبين خاصة الأجانب والصفقات الجديدة، وقد بدأت قرارات هذا الملف الشائك بفك الارتباط مع عبد الملك الخيبري وتوجيه الشكر له بعد 3 مواسم بقميص الزعيم.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن اللجنة الفنية في النادي أوصت بالتخلي عن 4 أجانب هم جوناثان سوريانو وألبيرتو بويتا وعلي الحبسي وأشرف بن شرقي، إذ رأت أنهم لن يستطيعوا تقديم الإضافة المطلوبة في الموسم المقبل.

وأبلغت الإدارة اللاعبين الأربعة بالفعل بالبحث عن أندية جديدة لهم الموسم القادم، خاصة في ظل قرار الاتحاد السعودي تقليص عدد الأجانب في الدوري.

وعلقت الإدارة مصير 4 أجانب آخرين، هم عموري وعمر خربين وكارلوس إدواردو وميلوس ديجينيك، إذ تركت للمدرب الروماني الجديد حرية اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

ومازال الغموض يُحيط بمستقبل البيروفي أندريه كاريو، إذ لم يحسم الهلال المفاوضات بعد مع بنفيكا لتحويل عقد استعارته إلى شراء نهائي مع وجود عروض أخرى من أندية أبرزها فلامينجو البرازيل والنصر السعودي.

وبجانب الأجانب، تدرس اللجنة الفنية أيضًا التخلي عن 5 لاعبين آخرين، وقد كانت البداية بصاحب الـ33 عامًا "الخيبري" الذي وجه أمس رسالة شكر خلالها النادي على المواسم الثلاثة الماضية.