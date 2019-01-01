صدمة | الهلال لن يُجدد عقد عموري

صحيفة الجزيرة تؤكد الخبر حسب مصادرها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصلت صحيفة الجزيرة السعودية إثارة الجدل بين جماهير الهلال السعودي بتأكيدها أن النادي قرر عدم تجديد عقد مهاجمه الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري.

وكانت الصحيفة قد كشفت مساء اليوم الأحد عن حاجة اللاعب لشهرين من العلاج لإتمام تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر الماضي وبعد أقل من 3 أشهر من ارتدائه قميص الزعيم.

وأكدت أن لاعب العين السابق لن يكون جاهزًا قبل سبتمبر المقبل، مما يعني رسميًا خروجه من مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا.

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وواصلت الجزيرة إحباط مشجعي "الموج الأزرق" بنشر تغريدة أخرى على حسابها في تويتر أوضحت خلالها أن تلك التقارير الطبية وتأخر عودة عموري حتى سبتمبر أخرجته تمامًا من حسابات الهلال وأغلقت ملف تجديد عقده مع الفريق، وقد اتفقت معها صحيفة الرياضية السعودية.

تلك الأخبار لو صحت ستفتح الباب أمام عودة عموري لفريقه السابق الذي يُحاول منذ عدة أسابيع إقناعه بتلك الخطوة، وقد تحدثت بعض التقارير عن طلب عموري تسوية مستحقاته المتأخرة أولًا لدى العين والبالغة 14 مليون درهم إماراتي تقريبًا، بجانب طلبه راتبًا سنويًا بقيمة 24 مليون درهم.

وأفادت تقارير أخرى خلال الساعات الأخيرة أن صاحب الـ27 عامًا قد يكون صفقة القرن التي أشار لها رئيس نادي الزمالك المصري مؤخرًا.