الشباب يرفض السهلاوي والفتح يختبره

نجم النصر السابق مرفوض من عدة أندية سعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش محمد السهلاوي صيفًا صعبًا بعد انفصاله عن النصر بنهاية الموسم الماضي، إذ عُرض على عدد من الأندية السعودية لكن دون جدوى.

وكان السهلاوي قد أعلن في يونيو الماضي رحيله رسميًا عن النصر الذي ارتدى قميصه لـ10 سنوات منذ انضم إليه من القادسية، وقد تُوج معه بـ3 بطولات للدوري السعودي.

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وأشارت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي للمحترفين لسعي عدد من أقارب المهاجم صاحب الـ32 عامًا لعرضه على عدد من الأندية السعودية، لكنهم لم يجدوا سوى الرفض.

وأوضحت صحيفة الجزيرة السعودية أن الشباب كان أحد هذه الأندية التي رفضت التعاقد مع السهلاوي.

وأضافت أن فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح وافق على خضوع اللاعب لفترة اختبار وتقييم ليرى كيف يُمكن الاستفادة من خدماته.

يُذكر أن السهلاوي كان قد انضم للعالمي عام 2009 مقابل ما يقرب من 34 مليون ريال سعودي في صفقة من الأضخم في تاريخ الكرة السعودية، وقد ساهم بقوة في نجاحات النصر خلال مواسمه العشرة ولكنه خرج من الحسابات في الموسم الماضي بعدما لم يخض سوى 11 مباراة في الدوري سجل خلالها هدف واحد.