تدخل شرفيي النصر لإقناع حمد الله بالبقاء

عبد الرزاق حمد الله يمتلك عرضًا إيطاليًا مغرٍ، لكنه باقٍ في العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأجّلت مفاوضات التجديد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مع تأخر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، لتبدأ الشكوك حول رحيله.

المغربي أكد في أكثر من تصريح أنه ينتظر مجلس الإدارة الجديد حتى يبدأ مفاوضات التجديد، موضحًا رغبته في الاستمرار بالعالمي، رغم امتلاكه عرض إيطالي مغرٍ. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن شرفيي النادي العاصمي أجروا اتصالات مع المغربي، لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أكد لأعضاء الشرف أنه مستمر في صفوف العالمي رغم أن أمامه فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل العرض الإيطالي الكبير الذي تلقاه.

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حمد الله لا يزال في عقده مع النصر موسمين متبقيين، ونجح في أول موسم له بالسعودية في الحصول على جائزة أفضل لاعب والهداف التاريخي في موسم واحد للبطولة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن انتخابات النصر فتحت أبوابها أمام مسؤولي النصر لفترتين كل منهما ثلاثة أيام إلا أنه لم يترشح أحد، لتفتح أبوابها للمرة الثالثة والأخيرة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم الأحد.

وفي حال استمرار عزوف المسؤولين عن الترشح فإن الهيئة العامة للرياضة ستُكلف مجلس إدارة وفقًا لرؤيتها.