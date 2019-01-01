رسميًا | الظفرة يُعزز هجومه بجواو بيدرو من الفتح السعودي

صفقة جديدة من الدوري السعودي للإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الظفرة الإماراتي رسميًا ضم البرازيلي جواو بيدرو من الفتح السعودي.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد، لكنه أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر انضمام صاحب الـ26 عامًا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي السعودي.

ويُعد جواو بيدرو خامس اللاعبين الذين يضمهم الظفرة هذا الصيف، وهو الأجنبي الثاني في سوق انتقالات الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

رسميًا | الوصل يفسخ عقد حسن محمد بالتراضي

وكان المهاجم البرازيلي قد ارتدى قميص الفتح خلال صيف 2017 قادمًا من ألكوبينداس الإسباني، وقد وقع وقتها عقدًا يمتد لعامين.

ولعب بيدرو مع الفتح خلال موسميه 42 مباراة، منهم 39 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لم يُسجل خلالها سوى 12 هدفًا، وتلقى 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

يُذكر أن الظفرة كان قد ضم المهاجم الهولندي مايكل روثيوفيل في صفة انتقال حر أيضًا عقب نهاية عقده مع بريدا.

وأعلن النادي أنه يُفاضل بين لاعبين أحدهما برازيلي والآخر أوروبي ليُعوض انتقال لاعب الوسط نيكولاس ميليسي للوحدة، وأن القرار النهائي سيُتخذ خلال الأيام القليلة القادمة.