الشارقة ينجح في التوصل لاتفاق مع لاعب الجزيرة

محمد فوزي سيلعب الموسم القادم بقميص الملك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الشارقة أخيرًا في التوصل لاتفاق مع محمد فوزي لاعب الجزيرة للانضمام إليه بدءً من الموسم القادم.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في دوري الخليج العربي الإماراتي أن الشارقة توصل لاتفاق مع فوزي على كافة تفاصيل العقد وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية المعتادة خلال الـ48 ساعة القادمة قبل توقيع العقود النهائية.

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ويُحاول الشارقة منذ أسبوعين تقريبًا حسم الصفقة لصالحه خاصة بعدما توصل لاتفاق مع الجزيرة الذي يرتبط معه اللاعب بعقد يمتد لعامين قادمين، لكن الخلافات حول التفاصيل المالية كانت عائقًا في التوصل لاتفاق مع اللاعب، حتى أن بعض التقارير تحدثت عن تراجعه عن فكرة الرحيل وميله للبقاء في أبو ظبي.

يُذكر أن فوزي كان قد ارتدى قميص فريق "فخر أبو ظبي" عام 2016 قادمًا من العين، وقد سبق له اللعب مع بني ياس والأهلي، وخاض 37 مباراة مع منتخب الإمارات.

ولعب المدافع صاحب الـ29 عامًا 34 مباراة في الموسم الأخير مع ناديه، سواء في البطولات المحلية أو دوري أبطال آسيا.