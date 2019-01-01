رسميًا | بيراميدز يخطف عطوة من الزمالك ويضم محمود حمادة

صفقتان جديدتان لبيراميدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيراميدز رسميًا تعاقده مع الثنائي محمد عطوة مدافع الرائد السعودي السابق ومحمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي.

وفاجأ الإعلان عن ضم عطوة الجميع في مصر، إذ كان اللاعب قريبًا جدًا من ارتداء قميص الزمالك بعد التوصل معه لاتفاق على كافة التفاصيل عقب نهاية عقده مع الرائد.

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ولم يُعلن النادي المصري عن قيمة ضم حمادة من الإنتاج الحربي، لكن اكتفى بالقول أن ضم اللاعبين يأتي ضمن خطة دعم الفريق للموسم القادم وأنهما سينضما لمعسكر الإعداد للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية.

وقد ظهر حمادة صاحب الـ25 عامًا بمستوً جيد جدًا خلال الموسم الماضي من الدوري المصري وارتبط بعدة أندية قبل أن ينجح ثالث الدوري المصري في ضمه.

يُذكر أن بيراميدز كان قد أعلن ضم أحمد علي من المقاولون العرب وإسلام عيسي من المصري وطارق طه من الإسماعيلي هذا الصيف، وقد تخلى عن عدد من لاعبيه أبرزهم كينو المنتقل بالإعارة لموسم واحد للجزيرة الإماراتي.