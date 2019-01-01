الزمالك يُحدد بديل جنش ويبدأ مفاوضاته معه

حارس المرمى سغيب لـ6 أشهر تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصابت إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" مسؤولي الزمالك بالصدمة والارتباك، إذ سيغيب اللاعب عن نصف الموسم القادم تقريبًا بعدما أصبح أحد ركائز الفريق وأهم عناصره.

وتعرض جنش لإصابة في مران منتخب مصر يوم أمس الجمعة، وأثبتت الفحوصات الطبية فيما بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس وسيخضع لجراحة في ألمانيا من المتوقع أن تُبعده عن اللعب لـ6 أشهر.

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وأكدت المصادر الصحفية اتجاه النادي الأبيض لسوق الانتقالات لتعويض حارس مرماه، خاصة أن الثنائي عماد السيد وعمر صلاح لم يُقدما المستوى المطلوب حين اعتمد عليها الفريق في مناسبات سابقة.

وأفادت تلك المصادر أن إدارة الزمالك حددت بالفعل بديل جنش، إذ وقع اختيارها على عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي الذي سبق أن ارتبط بارتداء قميص الأهلي.

وفتح الزمالك باب المفاوضات سريعًا مع عامر عامر للتوصل لاتفاق معه ومن ثم مفاوضة ناديه على المقابل المالي المطلوب.

وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي البترولي أنهم لا يمانعون التخلي عن حارس مرمى الفريق المتألق لكن بشرط وصول العرض المالي المناسب للاعب وأدائه ومستواه قبل تعرضه للإصابة في مارس الماضي.