رسميًا | الهولندي ميتشل تي فريدي يُعزز هجوم الفتح

الصفقة تمت بمباركة المدرب الجبال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفتح رسميًا تعاقده مع المهاجم الهولندي ميتشل تي فريدي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بريدا.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر أن التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا جاء بتوصية من المدير الفني فتحي الجبال بعد متابعته وإدراك مدى الإضافة القادر على تقديمها للفريق.

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وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للفتح مؤكدًا رغبته بالعمل مع زملائه اللاعبين على خدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج.

ونشر تويتر الفتح فيديو يُظهر مهارات وأهداف اللاعب للترحيب به، واصفًا إياه بالمهاجم النموذجي.

🎥 | المهاجم الهولندي " ميتشيل تي فريدي " نموذجي 🇳🇱💙💚 pic.twitter.com/ZQwZD0eUiR — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) June 23, 2019

ووقع فريدي عقدًا مع الفتح يمتد لموسمين قادمين، وقد لعب 30 مباراة في الموسم الأخير من الدوري الهولندي سجل خلالهم 10 أهداف.