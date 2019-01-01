رسمياً - أبها يواصل التدعيم بضم أمين عطوشي

إضافة جديدة للفريق قبل بداية الموسم الجديد

أعلن نادي أبها السعودي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح في التعاقد مع المدافع المغربي أمين عطوشي خلال سوق الانتقالات الحالي.

الصفقة تأتي بعد توصل أبها لاتفاق مع نظيره الإماراتي الظفرة، لضم صاحب الـ27 عاماً.

وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن عطوشي وقع للفريق لمدة موسمين.

وتأتي الصفقة ضمن خطوات عديدة للفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

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وكان أبها قد تعاقد مع الجزائري مهدي تاهرات، التونسي كريم العواضي، وسعيد بقير صانع ألعاب الترجي.

عطوشي سبق وأن لعب للوداد المغربي، قبل الانتقال للظفرة في يوليو 2018 في صفقة انتقال حر، ليصل به المطاف للدوري السعودي.