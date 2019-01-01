وانياما يستعد للرحيل عن توتنهام متجهاً للدوري البلجيكي

الصفقة قد تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه إسترليني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، لبيع لاعب وسطه الكيني فيكتور وانياما، إلى نظيره البلجيكي كلوب بروج خلال سوق الانتقالات الحالي.

وانياما يبدو خارج حسابات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو للموسم الجديد، بعد التعاقد مع الثنائي جيوفاني لو سيلسو وتانجي ندومبيلي هذا الصيف.

الدولي الكيني تبدو فرصه غاية في الصعوبة للمشاركة، مما دفعه للبحث عن نادي جديد ينضم له قبل نهاية الميركاتو.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت دخول بروج في محادثات جدية من أجل إتمام الصفقة الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال صاحب الـ28 عاماً للنادي البلجيكي إلى 11 مليون جنيه إسترليني.

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ولم يتضح حتى الآن دفع بروج هذا المبلغ في صفقة بيع الآن، أم ضم وانياما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنفس المبلغ.

يذكر أن وانياما انضم لتوتنهام منذ 3 سنوات من ساوثامبتون في صفقة بلغت قيمتها 11 مليون إسترليني، وظهر بمستويات جيدة مع الفريق قبل غيابه عن الصورة في الفترة الأخيرة.