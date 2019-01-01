هل يُعيد الجزيرة "روبن" عن قرار اعتزال كرة القدم؟

عرض مفاجئ من الفريق الإماراتي للنجم الهولندي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الجزيرة الإماراتي لن يتوقف عن دعم صفوفه بعد ضم كينو نجم بيراميدز، إذ أفادت عدة تقارير اقترابه من ضم آرين روبن.

وكان روبن قد أعلن اعتزاله كرة القدم الأسبوع الماضي بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ، وذلك بعدما ارتبط اسمه بالفعل بعدد من الأندية الخليجية خاصة من قطر والإمارات.

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المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في دوري الخليج العربي الإماراتي زعمت أن الجزيرة تقدم بعرض في الأيام الأخيرة للجناح الهولندي صاحب الـ35 عامًا، وأنه بصدد التوصل لاتفاق معه على ارتداء قميص "فخر أبو ظبي" للموسم القادم.

ويأتي هذا بعدما نجح الجزيرة في التعاقد مع الجناح البرازيلي "كينو" الذي يراه العديد اللاعب الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، وفي حال نجح النادي في ضم روبن سيمتلك هجومًا ناريًا من كينو وروبن والهداف علي مبخوت.

يُذكر أن روبن الذي سبق له ارتداء قميص ريال مدريد وتشيلسي لعب مع بايرن ميونيخ 12 مباراة في البوندسليجا الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف.