اتحاد جدة يستعد للتخلي عن 10 من لاعبيه

النادي مقبل على ثورة فنية بقيادة سييرا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة الرياضية السعودية لطلب أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة جميع التقارير المالية الخاصة بعقود 10 لاعبين ينوي النادي التخلي عنهم هذا الصيف.

وأعلن رسميًا فوز الحائلي برئاسة النادي للسنوات الأربعة القادمة، ويتطلع مجلس إدارة النادي الجديد لإحداث ثورة فنية تهدف لبناء فريق قوي قادر على المنافسة الجادة محليًا وقاريًا الموسم القادم، وتفادي ما حدث في الموسم الماضي من معاناة للبقاء في دوري المحترفين السعودي.

ويقترب النادي من الإعلان عن ضم عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون وإيميليانو فيشيو لاعب وسط سانتوس الذي قضى الموسم الماضي معارًا لشباب الأهلي دبي في الإمارات، ومازال هناك العديد من اللاعبين الذين يُفاوضهم ويتابعهم الفريق تمهيدًا لضمهم.

اتحاد جدة يقترب من تلبية رغبات سييرا في سوق الانتقالات

وسيدفع ثمن تلك الثورة 10 من لاعبي الفريق تقريبًا، طلب المدرب خوسيه سييرا التخلي عنهم قبل انطلاق موسم 2019-2020، وقد طلب الرئيس الجديد التفاصيل المالية الخاصة بعقود أولئك اللاعبين لفسخها بالتراضي بعد منحهم كامل مستحقاتهم المالية.

ويهدف الحائلي لحصر المبلغ الإجمالي لفسخ عقود تلك المجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب قبل الـ30 من يونيو الجاري، إذ سيبدأ النادي ورشة خاصة تهدف لاختيار قائمة الـ30 لاعبًا للمنافسات المحلية بعد تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بما يتضمن الخمسة الملزمين من الاتحاد السعودي.

وعلمت الرياضية أن سييرا سيضم للفريق الأول الثنائي الشاب سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي، فيما سيتخلى عن عمر المزيعل ومحمد ريمان وقد انتهى عقد اللاعبان بالفعل، ومعهم عمار النجار وراكان النجار ومحمد قاسم وناصر الشمراني وياسين برناوي.