ميرتينز رغم وداع الدوري الأوروبي: أرسنال ليس أقوى من نابولي

نابولي خسر بمجموع 3-0 في المباراتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض دريس ميرتينز، مهاجم نابولي، صافرات الاستهجان من قبل جمهور فريقه في أعقاب الخسارة من أرسنال بالدوري الأوروبي وقال إن الفارق بين الناديين في أرض الملعب ليس كبيراً.

وخسر نابولي مساء الخميس بهدف نظيف على أرضية ملعبه، ليودع البطولة من ربع النهائي بعد سابق سقوطه بنتيجة 2-0 ذهاباً في ملعب "الإمارات" بلندن.

إيمري يقود آرسنال إلى نصف نهائي بطولته المفضلة لمواجهة فالنسيا! ⚔️



ملخص بسيط عن المباراة.. 📺 pic.twitter.com/FmVaemtFaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

هل يندم أرسنال على رحيل آرون رامسي؟

وقال ميرتينز مع "سكاي": "أرسنال ليس بذلك القوة، ليس أقوى مننا بكثير، يجب أن يفهم الجمهور أننا لاعبون طبيعيون ونقوم بالطبيعي، لا يجب أن يقولوا أننا لعبنا بشكل سيء".

وأضاف: "نقوم بعمل جيد، نحن في المرتبة الثانية، وغادرنا الدوري الأوروبي فقط الآن ومن دوري الأبطال فقط بهدف، اليوم كان من المستحيل التسجيل، وإذا لم تفعل مباشرة يتغير كل شيء".

وسيتأكد نابولي من خسارة لقب الدوري الإيطالي رسمياً مساء السبت في حال فوز يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا.