ميرتينز: نابولي قادر على تخطي أرسنال في الدوري الأوروبي

الفريقان يملكان تاريخاً فيما بينهما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع درييس ميرتينز، مهاجم نابولي، أن يكون فريقه على قدر الحدث عندما يصطدم بأرسنال في ربع نهائي الدوري الأوروبي الشهر المقبل.

وأوقعت القرعة الفريقين الإيطالي والإنجليزي معاً بعدما تقابلا في السابق بدوري الأبطال عام 2014 وتبادلا الانتصارات.

وقال ميرتينز مع راديو "كيس كيس": "نحن سعداء بالقرعة ونريدها صعبة لأن مباريات مثل تلك إذا لم تفز بها لا تستحق رفع البطولات".

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مباريات باريس سان جيرمان - مارسيليا تمتد متعتها إلى خارج حدود المستطيل الأخضر! 😍



لو كـــلاســـــــيــــــك! 🔥 pic.twitter.com/e5iBVj31pc — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

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وأضاف: "قابلنا أرسنال مع بينيتز، ولكن الفريق تطور عن ذلك الوقت، اللاعبون تغيروا واكتسبنا خبرات وأصبحنا فريقاً أقوى".

وواصل البلجيكي: "نعول على ما قدمناه في مشوار دوري الأبطال، وخصوصاً أمام ليفربول وباريس سان جيرمان ونتحلى بالثقة والإيمان بقدراتنا".

ويُلعب الذهاب في لندن بالحادي عشر من أبريل المقبل، والعودة بعدها بأسبوع في نابولي الإيطالية.