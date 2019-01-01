ميرتساكر ينصح دورتموند باستغلال إرهاق توتنهام

ويبرر الضعف الإنجليزي في دور الـ16 لدوري الأبطال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نصح الألماني بير ميرتساكر مدافع آرسنال السابق فريق بوروسيا دورتموند باستغلال حالة الإرهاق التي تضرب توتنهام هوتسبر.

وقال ميرتساكر لمجلة كيكر الألمانية:"لقد اختبرت بنفسي تلك الأشهر عالية النسق مثل ديسمبر، حين يكون جسدك بحاجة للراحة ولكنه بحاجة للياقة من أجل أهم المباريات في ابريل ومايو".

وأضاف:"هذا هو سبب ضعف السجل الإنجليزي في دور الـ16، الأندية الألمانية يجب أن تستغل هذا العامل وألا تخشاهم".

ويلتقي الفريقان غداً في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في ضيافة السبرز.

يذكر أن ميرتساكر الذي أعلن اعتزاله مؤخراً كان ينتمي لوقت طويل من مسيرته إلى آرسنال المعروف بعداوته مع توتنهام في لندن.