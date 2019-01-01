ميرتساكر يكشف خطة ألمانيا لإيقاف ميسي في مونديال 2014

نصيحة هامة لليفربول قبل اللعب أمام برشلونة

كشف بيير ميرتساكر نجم أرسنال السابق ومدير أكاديمية النادي، عن الطريقة الأنسب لإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليفربول يستعد لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الذهاب 3/0 على ملعب كامب نو.

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ميرتساكر شارك مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014، عندما لعبت ضد الأرجنتين في النهائي بحضور ميسي، وانتزعت اللقب بهدف ماريو جوتزه.

الألماني قال عن إمكانية إيقاف نجم برشلونة:"عندما تكون الكرة معه فمن الممتع مشاهدته ومن الصعب أيضاً إيقافه".

وأضاف:"لا تحاول التدخل أو السقوط على الأرض، سمعناها أكثر من مرة من يواكيم لوف، عليكم إبعاد ميسي عن المرمى وتعطيله بأكثر من لاعب".

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وتابع:"تحتاج دائماً للتواصل بشكل جيد بين الخطوط، في الأرجنتين لم يتمكنوا أبداً الربط بين قوة الهجوم والدفاع، كل منهما يقوم بدوره بشكل منفصل عكس ما حققناه في ألمانيا.

وبنهاية حديثه شدد الألماني على أن ميسي لم يتمكن من التحكم بالكرة جيداً في نهائي 2014، رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، معتبراً عدم الفوز بكأس العالم هي النقطة الوحيدة التي يمكن انتقاده فيها.