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ميرتساكر مدافعاً عن أوزيل: الفريق يفتقد إبداعه

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صانع الألعاب الألماني غاب عن مباريات أرسنال في الفترة الأخيرة بسبب إصابة في الظهر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دافع بيير ميرتساكر مدافع أرسنال، عن زميله الألماني مسعود أوزيل، بعد الانتقادات والهجوم الشديد الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة.

أوزيل غاب عن معظم مباريات أرسنال منذ نهاية الشهر الماضي، لمعاناته من إصابة في الظهر حسبما أكد النادي الإنجليزي.

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ومع ذلك نشرت بعض الصحف تكهنات حول وجود خلاف بين صانع الألعاب الألماني ومدربه الإسباني، دفع الأخير لاستبعاده من المباريات.

وقال ميرتساكر عن مواطنه:"نحن نحتاجه لأنه يعطينا خيارات مختلفة، رأينا مباراة هيديرسفيلد وافتقادنا للمسة الإبداع التي يقدمها أوزيل".

وأضاف:"لا يمكن هدم ما فعله وقدمه مع أرسنال بهذه السرعة".

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وتابع:"التكهنات والشائعات شيء طبيعي نظراً للحالة الجيدة التي يمر بها الفريق تزامناً مع غيابه.

جدير بالذكر أن ميرتساكر سبق وأن زامل أوزيل في أرسنال منذ قدوم الأخير للمدفعجية، قبل أن يعتزل الألماني المخضرم بنهاية الموسم الماضي، ويصبح مدرباً لأكاديمية النادي الإنجليزي.

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