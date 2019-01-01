ميرتساكر: الأوضاع كانت مريحة في أرسنال بعد الخسارة التاريخية من مانشستر يونايتد

مدافع أرسنال السابق يكشف كواليس فترته في صفوف الفريق وماذا حدث بعد الخسارة بثمانية أهداف من مانشستر

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف بير ميرتساكر، لاعب أرسنال السابق بأنه يتم منع لاعبي أرسنال من متابعة ردود الأفعال السلبية على نتائج الفريق.

واعترف مدافع الفريق اللندني السابق، أنه عندما انضم إلى الفريق في 2011 فوجئ بحالة هدوء داخل أروقة النادي بالرغم من الهزيمة القاسية من مانشستر يونايتد بنتيجة 8/2.

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وقال ميرتساكر في كتابه: "في أرسنال لا يوجد تفاعل بين اللاعبين والأشخاص في الشارع، اللاعب بالكاد يواجه وجهات نظر مختلفة، ونادراً ما يتحدث للإعلام".

وتابع: "كان يتم إرسال اللاعبين الأقل إثارة للاهتمام إلى المؤتمرات الصحفية للحديث مع وسائل الإعلام".

وواصل: "أيضاً كان يتم منع اللاعبين من متابعة الصحف في غرفهم، لحمايتهم من النقد ومتابعة ردود الأفعال السيئة".

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وحول مباراة مانشستر يونايتد الشهيرة قال الألماني: "الأجواء كانت مريحة، لم يكن هناك تحقيق في الخطأ الذي حدث في مانشستر ولا شعور بالذنب والتوتر".

وأردف: "لم يستقبل ملعب التدريب أي مشجعين أو وسائل الإعلام، هذه الأشياء سببت فراغاً بين الجمهور واللاعبين".