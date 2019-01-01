ميرتساكر: أوزيل عبقري وهذه مشكلته مع جماهير آرسنال

مدير أكاديمية آرسنال يتوقع انتهاء أزمة السخط الجماهيري على ابن جلدته

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

حاول قائد آرسنال السابق بير ميرتساكر، مسك العصا من المنتصف، في رده على سؤال حول تقييمه لابن جلدته مسعود أوزيل مع النادي، ورأيه في الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير المدفعجية من حين لآخر.

ورفض مدير أكاديمية النادي إلقاء اللوم على الجماهير في نقدها لصانع ألعاب الفريق، لكن في الوقت ذاته، وصف الأخير بـ "العبقري"، لما يمتلكه من مهارة خاصة تُميزه عن كل اللاعبين.

وقال بطل العالم 2014، الذي يعرف أوزيل منذ أن كانا معًا في بريمن ثم قضى معه 5 سنوات في آرسنال "السخط الجماهيري من أوزيل؟ يحدث ذلك لأنهم ربما لا يفهمونه بشكل جيد، بالنسبة لي أعرفه جيدًا وأعرف متى يُمكن الضغط عليه".

- هل تعتقد أنك ستحصل على الكرة الذهبية هذا العام؟

=.... 👇 pic.twitter.com/XkEZWEQ4jb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وأضاف "الآن عليه الانتقال إلى المستوى التالي، وأنا أعرف أنه يستطيع القيام بذلك، فهو يعشق كرة القدم ولاعب عبقري بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث يُمكنه القيام بأشياء لا تُصدق في التدريبات".

ثم دافع عن وصفه بالكسول، قائلاً "هو يستمتع بكرة القدم، ويُمكنك رؤية طريقته في استلام الكرة وتسليمها، لديه سحر خاص بين قدميه، لكنه شخصية مختلفة وأنا ناضلت معه كثيرًا، مع ذلك لا يُنفذ إلا ما في رأسه. عمومًا هو الآن يبدو في لحظات جيدة، ويُقدم مستوى جيد، لذا أتوقع أن ينتقل للمستوى الذي تنتظره جماهير آرسنال".