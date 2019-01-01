ميراندا: أتمنى الاستمرار مع إنتر وجاهز لنهائي كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات ميراندا بعد الفوز على الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

أكد ميراندا، لاعب منتخب البرازيل وإنتر الإيطالي، رغبته الاستمرار مع النيراتزوري مؤكدًا جاهزيته لنهائي كوبا أمريكا.

البرازيل انتصرت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كوبا أمريكا لتنتظر الفائز من لقاء تشيلي وبيرو.

وقال ميراندا في تصريحات عقب اللقاء: "مواجهة الأرجنتين كانت صعبة واللاعبون كانوا في قمة الاستعداد سواء بالمشاركة لدقائق بسيطة أو أساسيين. أثبت أنني جاهز دائمًا حتى في أكثر المواجهات تعقيدًا".

وتابع: "وجود الجمهور دائمًا أمر ضروري لأننا نحتاج للدعم للمواصلة والإصرار على تحقيق الألقاب".

وحول مستقبل اللاعب مع إنتر، أشار صاحب الـ34 عامًا إلى أنّه لا يفكر حاليًا سوى في نهائي كوبا أمريكا وبعد البطولة سوف يتحدث عن الأمر.

واختتم: "بالطبع أود الاستمرار مع النيراتزوري، أعتقد أنّ إنتر يتطور وأرغب أن أكون جزءًا من ذلك".

حسرة دولية وهزيمة لقب جديد لـ "ميسي" 🤦‍♂️



البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.🏆 #CopaAmerica pic.twitter.com/XbUOhJuE73 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وتعرض ماركينيوس للإصابة أمام الأرجنتين مما دفع المدرب تيتي لإشراك ميراندا.