ميدو يوجه رسالة لجماهير الوحدة بعد الفوز على الرائد

الوحدة يسير بخطى ثابتة مع ميدو في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي، على قيادته لفريقه للفوز على الرائد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الوحدة قد حقق الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووجه ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة لجماهير الوحدة وأشاد باللاعبين بتحقيق الفوز خارج ملعبهم.

وقال المدير الفني للوحدة: " الحمد لله ٣ نقاط مهمة في مشوارنا بالدوري خارج ملعبنا أمام خصم قوي.. شكراً للاعبين على قتالهم للعودة لمكة بالثلاث نقاط.. مبروك لجمهور الوحدة".

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وارتفع رصيد الوحدة بعد الفوز على الرائد بثلاثية، إلى 31 نقطة حيث احتل المركز الخامس، بعد مرور 19 جولة حقق الفوز في 9 وتعادل في 4 وتلقى 6 هزائم.