ميدو ينتقد هجوم الزمالك ويحدد 3 أسباب لاستمرار البطولات

الفارس الأبيض حصد الكونفدرالية بالأمس وميدو يقدم له نصائح خاصة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك والوحدة السعودي، على أهمية الجانب الدفاعي في حصول أي فريق على البطولات، محددًا ثلاثة أسباب لاستمرار الفارس الأبيض في حصد الألقاب.

الفارس الأبيض كان قد توج بطلًا للكونفدرالية الأفريقية أمس الأحد، بتغلبه على نهضة بركان المغربي في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك بهدف وحيد، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الفريق البرتقالي في الذهاب.

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وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أن تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز بأي بطولة .. الزمالك قدم واحد من أسوأ مواسمه هجوميًا، ولكن كان منظم جدًا دفاعيًا والجميع التزم بأدواره حتى المهاجمين، ففاز ببطولة قارية وينافس بقوة على الدوري".

وأضاف: "الاستمرارية في النجاح مهمة .. 3 عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتالية: 1- الحفاظ على الإدارة الفنية، 2- الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، 3- استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ أكثر استقرارًا لهم!!".

يجب ان تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز باي بطولة..الزمالك قدم واحد من اسوا مواسمه هجوميا ولكن كان منظم جدا دفاعيا والجميع التزم بأدواره حتى المهاجمين ففاز ببطولة قاريه وينافس بقوة على الدوري.. — Mido (@midoahm) May 27, 2019

يذكر أن الزمالك يحصل على الكونفدرالية بمسماها الجديد لأول مرة في تاريخه، بينما كان قد حصل عليها بالمسمى القديم "كأس الكؤوس الأفريقية" عام 2000.