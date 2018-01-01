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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ميدو يكشف - من وراء إقناعه بتدريب الوحدة السعودي؟

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ميدو سيتولى مهمة تدريب الوحدة السعودي بشكل مؤقت

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب نادي الوحدة السعودي الجديد، على أن حاتم خيمي رئيس ناديه، وعبد الله خوقير نائبه، وراء موافقته على تدريب الفريق.

الوحدة أعلن عن تعيين أحمد حسام ميدو، مستشارًا فنيًا للفريق، ومدير فني بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ميدو أضاف خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية قائلًا "أنا معجب بما يقوم به خيمي وخوقير، بعزمهما على توفير مقومات المنافسة لفريق الوحدة".

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المدرب المصري أكد على أنه يمتلك ثقة كبيرة في اللاعبين الكبار بنادي الوحدة، على أن يقود تدريبات الفريق اليوم لأول مرة.

وسيتولى ميدو تدريب الوحدة، خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي رحل عن صفوف الفريق منذ أيام، من أجل تدريب فريق كورينثيانز البرازيلي.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.

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