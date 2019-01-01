ميدو يكشف أسباب موافقته تدريب مصر المقاصة

لماذا وافق ميدو على تدريب مصر المقاصة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، سعادته بتوليه مسؤولية تدريب الفريق الفيومي، مشيرًا إلى أن أول أهدافه هو المنافسة على بطولة كأس مصر.

نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، أعلن عن تعاقده مع أحمد حسام ميدو، ليقود الفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا للمستقيل طلعت يوسف.

ميدو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المقاصة يمتلك مجموعة من العناصر القوية، والتي ستساعدني على تحقيق هدفي بالفوز بكأس مصر، والمنافسة على الدوري الموسم المقبل".

العالمي تابع: "مصر المقاصة يمتلك قطاع ناشئين، من أفضل القطاعات في الأندية المصرية، لأنه يمتلك نخبة من الموهوبين، وفريق 97 أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني، بعد نتائج مميزة".

برشا برشا يا مدلل ♫♫



بالتأكيد المصريين سيشجعون المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم من أجل الثنائي @FerjaniSassi وعلي معلول ♥🌟 pic.twitter.com/stj3uOICUZ — جول مصر (@goaleg) June 10, 2019

وكشف ميدو عن سبب اختياره تدريب مصر المقاصة، حيث قال: "كنت أحتاج إلى إدارة لا تعمل كألعاب الفيديو، وتحترم تعاقدها، وتعطي الثقة الكاملة للمدير الفني وعدم التعجل في رحيله، وهو ما وجدته بإدارة المقاصة".

وواصل: "السبب الثاني هو الرقي الإداري الذي تتمتع به إدارة المقاصة مع جميع المدربين".

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ويضم الجهاز المعاون لأحمد حسام ميدو: "عادل مصطفي مدربًا عامًا وجمال عمر مدرب وخالد عبدالله مدرب حراس ومحمد عويس محلل فني ووليد هويدي مدير الكرة وسيد متولي مدير شئون اللاعبين ومحمود معوض وخالد شيته إداريين".