ميدو يُفجر مفاجأة ويُعلن مدرب منتخب مصر الجديد!

ولاية ثانية.. ميدو يُفجر مفاجأة ويُعلن المدرب الجديد لمصر

كشف أحمد حسام ميدو الإعلامي الرياضي اقتراب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري من العودة لقيادة الفراعنة فنيًا من جديد.

منتخب مصر شهد تراجعًا في النتائج بعد رحيل كيروش، وتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، وقاد جلال الفراعنة في 3 مباريات انتصر في واحدة وهزم في اثنتين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استقالة كيروش عن منصب المدير الفني عقب فشل الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

مصر خسرت بطاقة الترشح للمونديال بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال، بعد شهر من خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية بنفس الطريقة أمام رجال المدرب أليو سيسيه.

عودة كيروش

ميدو أعلن عبر برنامج "الريمونتادا" عن وجود اتصالات بين اتحاد الكرة المصري والمدرب البرتغالي من أجل الاتفاق على عودته لتدريب منتخب مصر.

وأكد ميدو أن اتحاد الكرة يعمل على إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي ذو سمعة كبيرة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري من أجل تطوير الكرة في مصر، كما كشف أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بدأ التفاوض مع مارك كلاتينبرج الحكم الإنجليزي الشهير، لتولي منصب رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري.

وتخوف ميدو من رحيل مجلس إدارة الاتحاد المصري، رغم عدم إقتناعه بأداء المنظومة، لكن خشيت عودة الكرة المصرية لنقطة الصفر والعمل تحت وصاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الجدير بالذكر أن كيروش خاض 20 مباراة في 6 شهور مع مصر، فاز في 13 وتعادل في مباراتين وخسر في خمسة لقاءات.

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