ميدو يعلنها.. "انهيار الاتحاد في الموسم القادم بسبب هذا القرار"!

قرار قد يؤدي إلى انهيار نادي الاتحاد في موسم 2023-2024

توقع أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، انهيار نادي الاتحاد؛ بعد التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو أعلن اليوم الثلاثاء، حصول العميد الاتحادي، على توقيع كانتي؛ على أن يتم إعلان الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "طارق حامد أفضل من كانتي.. قرار رحيل النجم المصري؛ سيدفع ثمنه الاتحاد، في الموسم القادم".

وأضاف النجم الملقب بـ"العالمي": "تذكروا كلامي جيدًا مثلما قلت لكم الموسم الماضي، بأنه رغم الانتقادات الموجهة لصفقة طارق؛ إلا أنه سيكون أهم لاعب في الفريق!!".

طارق حامد انضم إلى الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، وفي عقد لمدة موسمين؛ لكن.. تسريبات من داخل قلعة العميد، تشير إلى الاستغناء عنه في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن العميد الاتحادي، توّج بثنائية دوري روشن السعودي والسوبر المحلي، في موسم 2022-2023؛ كما ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة، خلال شهر ديسمبر القادم.