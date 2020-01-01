ميدو: يجب إلغاء جميع البطولات الموسم الحالي خوفًا على أرواح "البشر"

ميدو يتحدث عن انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على كرة القدم

تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، عن بطولات الموسم الحالي لكرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا.

انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم، وضرب بطولات كرة القدم البعض تم تأجيلها وبعضها ألغيت.

وأكد ميدو في تصريحات رفقة حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، أن الأفضل في الوقت الحالي للجميع هو إلغاء البطولات.

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وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري: "يجب إلغاء بطولات كرة القدم في الموسم الحالي، صحة البشر أهم بالطبع".

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وتم تأجيل وتوقف النشاط الرياضي في معظم بلاد أوروبا، وعدم إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا البطولة الأهم في الوقت الحالي.

وعلى المستوى المحلي، كان ميدو قد علق على تعليق النشاط الرياضي المصري حتى نهاية أبريل الجاري حتى يتم تحديد مصير البطولة.