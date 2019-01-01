ميدو يتوج بجائزة أفضل مدرب بالدوري السعودي في الجولة الـ23

ميدو يقدم مستويات رائعة مع الوحدة السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي، تألقه وتقديم مستويات جيدة، حيث خطف تعادل هام أمام نظيره الهلال، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ميدو قد تولى تدريب الوحدة السعودي منذ يناير الماضي، قبل أن يقدم مستويات أكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة، جعلت الوحدة ينافس بقوة على التواجد بين مراكز المربع الذهبي.

وحصل أحمد حسام ميدو على جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قاد الوحدة لخطف تعادلًا هامًا أمام الهلال متصدر الترتيب.

ويحتل الوحدة المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بعد 23 جولة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى هزيمة في 7.

وحصلت جماهير اتحاد جدة السعودي على الأفضل في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد الفوز على الفيحاء بهدفين دون رد.

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ويشهد الموسم الحالي منافسة شديدة بين أندية الدوري السعودي بعد زيادة عدد المحترفين منذ بداية النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.