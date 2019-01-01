ميدو يتمنى تكرار تجربة بيراميدز بالدوري المصري 5 مرات

ميدو يكشف عن حلمه بالدوري الممتاز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تمنى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، تكرار تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري، بعد مباراة الأخير أمام الزمالك أمس الخميس.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة، باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ميدو نشرتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:

"تخيلوا لو ٤ أو ٥ مستثمرين أجانب و ٣ أو ٤ مستثمرين مصريين، قاموا بشراء أندية مصرية، وأصبح هناك ٥ أندية أخرى مثل بيراميدز، و٣٠ مباراة في الموسم مثل مباراة أمس، وعودة الجماهير للمدرجات بكثافة مرة أخرى، وأصبح لدينا نظام، وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه!! حلم بحلم بيه من زمان لأن دورينا عريق يستحق الحلم".

تخيلوا لو ٤ أو ٥ مستثمرين اجانب و ٣ أو ٤ مستثمرين مصريين سخنوا واشتروا أندية مصرية وبقا فيه ٥ أندية كمان زي بيراميدز!و٣٠ ماتش في الموسم زي ماتش امبارح والجمهور ملى المدرجات تاني وبقا عندنا نظام وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه!! حلم بحلم بيه من زمان لان دورينا عريق يستحق الحلم! — Mido (@midoahm) January 25, 2019

تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، كان قد أعلن في بداية الموسم، عن شراء نادي الأسيوطي للاستثمار الرياضي فيه، وتم تحويل اسمه إلى نادي بيراميدز، وينافس بقوة على صدارة الدوري.