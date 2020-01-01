ميدو و سامي الجابر يشاركان نجوم العالم في حملة "فيفا" ضد فيروس كورونا

فيفا يواصل سعيه للقضاء على فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن انضمامه لمنظمة الصحة العالمية، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق إطلاق حملة توعية جديدة يقودها أشهر لاعبي اللعبة حول العالم.

الحملة هدفها دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم، إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس، من أجل وقف انتشار المرض.

ويشارك في الحملة لاعبان عرب، وهما سامي الجابر من المملكة العربية السعودية، وأحمد حسام ميدو من مصر، بجانب أهم لاعبي العالم.

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وضم فيديو الحملة 28 لاعبًا بـ12 لغة متخلفة، وهم:

" سامي الجابر (المملكة العربية السعودية)، وأليسون بيكر (البرازيل)، وإيمري بلوزوجلو (تركيا)، وجاريج بورجيتي (المكسيك)، وجيانلويجي بوفون (إيطاليا)، وإيكر كاسياس (إسبانيا)، وسونهيل شيتري (الهند)، ويوري جوركاييف (فرنسا)، وهان دوان (الصين)، وصامويل إيتو (الكاميرون)، وراداميل فالكاو (كولومبيا)، ولورا جورج (فرنسا)، وفاليري كاربن (روسيا)، وميروسلاف كلوزه (ألمانيا)، وفيليب لام (ألمانيا)، وجاري لينكر (إنجلترا)، وكارلي لويد (الولايات المتحدة)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وميدو (مصر)، ومايكل أوين (إنجلترا)، وبارك جي سونج (كوريا)، وكارليس بويول (إسبانيا)، وسيليا ساسيستش (ألمانيا)، وأساكو تاكاكورا (اليابان)، ويايا توريه (كوت ديفوار)، وخوان سيباستيان فيرون (الأرجنتين)، وسون وين (الصين)، وتشافي هيرنانديز (إسبانيا)".

وتشهد النشاطات الكروية في جميع أنحاء العالم توقفًا خلال الفترة الحالية، حرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.